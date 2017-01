O governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) entregou, em evento na manhã desta segunda-feira, 16, as chaves de 32 viaturas da Polícia Militar que vão reforçar o patrulhamento em Osasco. O prefeito Rogério Lins (PTN) participou do encontro com o governador.

“Esta é mais uma ação em parceria com governo do estado para reduzir os índices de criminalidade em nossa cidade”, afirmou Rogério Lins.

“Amanhecer Seguro”

De acordo com o prefeito, as viaturas serão entregues no 14° e 42° BPM/M e “contribuirão inclusive com a operação Amanhecer Seguro, que tem acontecido nos bairros para evitar roubos e furtos de moradores nos pontos de ônibus”.

No total, foram entregues pelo governador Geraldo Alckmin 573 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Militar em todo o estado.

Os veículos – 523 motocicletas e 50 carros – foram comprados a partir de um investimento de R$ 16,4 milhões do governo.