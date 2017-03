Cachorro Grande apresenta “Electromod” no Sesc Osasco

No próximo dia 31, a banda gaúcha Cachorro Grande se apresenta no Sesc Osasco às 20h. Há 18 anos na estrada, o grupo tem realizado experimentações sonoras, desde o álbum Costa do Marfim. Neste show apresenta canções do disco Electromod lançado em 2016, que traz a mistura do rock and roll com a música eletrônica.

A banda formada por Beto Bruno, Marcelo Gross, Gabriel Azambuja, Pedro Pelotas e Rodolfo Krieger também canta grandes sucessos como “Lunático”, “Hey, Amigo!”, “Sinceramente”, entre outros.

Os ingressos estão disponíveis no pelo site www.sescsp.org.br ou nas bilheterias de qualquer unidade e custam R$ 6 para matriculados no Sesc, R$ 10 meia e R$ 20 inteira. O Sesc Osasco está localizado na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores. Para mais informações ligue: 3184- 0900.

Serviço

Cachorro Grande

31 de março às 20h

Sesc Osasco: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores

Ingressos: R$ 6, R$ 10 e R$ 20