780 mil veículos devem passar pelo Sistema Castello-Branco no Carnaval

A CCR ViaOeste, empresa que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, estima que 780 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo.

A concessionária realiza a Operação Carnaval entre os dias 24 de fevereiro e 1ºde março.

De acordo com Diogo Stiebler, gestor de Tráfego da CCR ViaOeste, o movimento estará bem concentrado na saída do feriado.

“Na sexta-feira [24], o motorista já encontrará tráfego mais intenso no Sistema Castello-Raposo a partir do meio-dia. A sugestão é que, se puder, o usuário escolha viajar depois das 23h”, afirma o gestor.

Segundo ele, o maior movimento no retorno para a Capital será na terça-feira, 28.

“A partir das 10h, o motorista já encontrará mais movimento nas rodovias. Nossa estimativa é que o maior volume de veículos esteja concentrado até as 19h, mas que o tráfego só normalize após a meia-noite”, pontua.

Aplicativo

Por meio do Projeto Rodovias Conectadas, os usuários do Sistema Castello-Raposo podem planejar as viagens de Natal e de Ano Novo e ter acesso aos principais serviços da rodovia através do aplicativo do Waze ou do app da CCR Rodovias.

Na prática, a partir do aplicativo, o motorista tem acesso a várias informações, entre as quais onde ficam os postos de serviço, o recebimento de alertas para os limites de velocidade da via e as condições de tráfego em tempo real.

Além da localização das praças de pedágio com as respectivas tarifas, das bases do SOS Usuário e dos telefones de emergência.

O motorista também pode solicitar atendimento na rodovia a partir do próprio aplicativo Waze, utilizando o botão Click to Call, disponível diretamente na ferramenta.

Ações

Durante o feriado, a concessionária realizará uma série de ações especiais para conscientizar os motoristas sobre o risco de misturar álcool e direção.

Na sexta-feira, 24, a concessionária levará para o Catarina Fashion Outlet, o Rodovírtua, um par de óculos de realidade virtual “carregados” com vídeos 360 graus permitem que o motorista vivencie a sensação de dirigir alcoolizado em uma rodovia.

Os óculos foram desenvolvidos pela Artesp (Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo), em conjunto com o DER (Departamento de Estradas de Rodoagem).

A demonstração do óculos, seguida por abordagem educativa, acontece das 10h às 15h, no interior do shopping, que fica na altura do km 60 da Rodovia Castello Branco (SP 280), sentido Interior.

Com o objetivo oferecer um check-up preventivo dos veículos de condutores que viajam no Carnaval, a CCR ViaOeste, em parceria com o Porto Seguro Auto, disponibilizarão avaliação veicular gratuita para os motoristas.

Além de receberem diagnóstico de bateria, alternador, revisão de luzes e emissão de poluentes, os condutores serão orientados sobre as manutenções necessárias para garantir o bom funcionamento e a segurança de seu veículo.

A ação acontece na sexta-feira, no estacionamento do Catarina Fashion Outlet, das 12h às 18h.

No dia 28/02, a ação acontecerá no posto A Quinta do Marquês, localizado no km 57 da Castello, sentido Capital, das 11h às 17h.

No sábado, 25, a CCR ViaOeste distribuirá kits com bafômetros descartáveis para os motoristas que passam pela praça de pedágio de Osasco (km 18 da Rodovia Castello Branco, sentido Interior).

Ajuda ao usuário

O motorista que precisar de informações, ou utilizar o banheiro, conta com Pontos móveis de ajuda ao usuário (Casa do Usuário Móvel) nos seguintes trechos:

24/02 (Sexta-feira) – 0h às 23h59 – Rod. Castello Branco, km 41- sentido Interior

25/02 (Sábado) – 0h às 23h59 – Rod. Castello Branco, km 41- sentido Interior

28/02 (Terça-feira) – 06h às 23h – Rod. Castello Branco, km 39 – sentido Capital

As equipes de atendimento da concessionária estarão em plena atividade para atender a demanda adicional de veículos.

Neste feriado, com apoio da empresa Porto Seguro, a CCR ViaOeste reforçará sua frota com viaturas e guinchos adicionais, totalizando 58 veículos.

As praças de pedágio atenderão com capacidade plena nas cabines de arrecadação. Caso seja necessário, a concessionária acionará a operação “papa-fila”.

Restrições

Nos dias 26 e 28, o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Obras

As obras em execução no Sistema que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia.