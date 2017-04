84% dos moradores da região são contra a reforma da Previdência

Outro levantamento realizado pelo Instituto MAS e divulgado no dia 24, é sobre a opinião de moradores de dez cidades da região, com relação a Reforma da Previdência, articulada por Michel Temer (PMDB).

Dos entrevistados, 84,3% se manifestaram contra, enquanto que 12,2% mostraram-se favoráveis. Não souberam responder representam 3,5% dos entrevistados.

“Em todas as faixas etárias e em todas as estratificações por escolaridade, religião e renda o cenário é o mesmo. A rejeição à reforma da previdência está presente em todas as cidades avaliadas”, disse Marcos Agostinho, cientista político, proprietário do Instituto MAS.

Coleta de informações

Para o levantamento foram entrevistados 3.506 moradores de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, além de Araçariguama e Vargem Grande Paulista.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 21 de abril, tem margem de erro de 5% e contou com a utilização da tecnologia mobile para realizar as entrevistas.