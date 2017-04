Assim como o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem fechado parcerias com empresas para serviços como a limpeza dos banheiros do Parque do Ibirapuera, entre outros, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), também aposta nas parcerias com a iniciativa privada para a manutenção de espaços públicos.

Um dos pontos que já recebeu ações do tipo foi o terminal do Helena Maria, que recebeu reparos de empresas de ônibus após reclamações de funcionários sobre as más condições de espaços disponíveis para eles, como banheiros e refeitório.

“Os trabalhadores das empresas de ônibus nos mostraram as condições em que se encontrava o terminal do Helena Maria. Banheiro sujo, portas quebradas, inclusive no sanitário feminino, o local em que os trabalhadores das empresas de ônibus se alimentam totalmente danificado”, declarou Rogério Lins na sexta-feira, 7.

“A gente pediu às empresas de ônibus que reformassem o terminal. As empesas de ônibus recuperaram aquele espaço, reformaram, pintaram, reformaram os sanitários, criaram um novo refeitório para os trabalhadores”, completou o prefeito.

Lins ressaltou que “toda essa reforma foi feita sem um real de dinheiro público, trazendo as empresas da iniciativa privada para investir. A gente vai avançar nessa relação”.

Construtoras

O prefeito de Osasco disse também que se reuniu recentemente com representantes de construtoras da cidade e pediu auxílio delas em ações de zeladoria da cidade.

“A gente convidou aqui para uma reunião na prefeitura várias empresas do ramo de construção civil e pedimos para que cada uma colaborasse com uma benfeitoria, na recuperação de algum espaço público da cidade”.

De acordo com Rogério Lins, “dentro das reformas que a iniciativa privada que a iniciativa privada visa contemplar na cidade estão o novo velório do Santo Antonio, reforma do IML, recuperação da praça 8 de Maio, no Bela Vista, entre outras”.