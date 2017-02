A Prefeitura de Carapicuíba realizou, no fim de semana, na Cohab, mais uma operação de combate aos pancadões, com o apoio da Polícia Militar.

Agentes das secretarias de Transporte e Trânsito e Segurança Pública e Controle Urbano, com a Guarda Civil Municipal (GCM) abordaram pedestres, motoristas e comerciantes.

De acordo com a prefeitura, “com a iniciativa foi possível evitar o início de um pancadão, que já estava com aparelhagem de som montada e previsto para acontecer no sábado”.

Denúncias

Denúncias sobre possíveis pancadões podem ser feitas pelo telefone da GCM: 4183-5229.