Agenda Cultural

Groove

No domingo, 15, a partir das 19h30 a banda osasquense Les Autres Gars faz o primeiro show de 2017 no Gironda Rock Bar. O trio apresenta um som com groove e repertório que vai do jazz ao rock e blues, chegando aos grandes sucessos nacionais. A entrada custa R$ 10 ou R$ 5 apresentando flyer virtual, disponível na página do grupo. O bar fica na Avenida Deputado Emílio Carlos, 580, Campesina – Osasco.

Sarau

Nesta sexta,13, acontece mais uma edição do Sarau Militantes com participação dos Djs Rafa, Malavéi e Íozó. O microfone ficará aberto para quem quiser apresentar uma poesia, rima, cantar ou tocar. A atividade cultural gratuita acontece todos os meses na Rua Uberlândia, 4, Jardim Conceição – Osasco (próximo ao Colégio Gaban).

Frozen

No domingo, 15, o CEU do Jardim Santo Antonio, em Osasco, recebe duas apresentações do espetáculo musical Frozen – Uma Aventura Congelante. As sessões acontecem às 16h e às 18h e a entrada é um quilo de alimento. Realização: Mundo dos Sonhos. Mais informações pelo telefone 99500-4461.