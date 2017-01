agenda Cultural

Curso de Teatro

Até esta sexta, 20, é possível realizar a matrícula para os cursos gratuitos de teatro e circo, na Escola Livre de Teatro de Itapevi. Para realizar a inscrição é necessário levar cópia da certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência e uma foto 3X4. Os menores de 18 anos, devem fazer a matrícula com a presença de um responsável. A Escola Livre de Teatro funciona na avenida Luiz Manfrinato, 194, no 2º andar, no Centro, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone (11) 4205-1871.

Música

Nesta sexta-feira, 20, às 20h, o Sesc Osasco apresenta o show de Edwin Pitre & Son Caribe, banda que reúne um panorama de sonoridades do Brasil e sua trajetória pela América Latina em uma fusão de estilos como samba-rock, son cubano e merengue. A entrada custa R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia/estudante) e R$ 6 (associados). O Sesc Osasco fica na avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, no Jardim das Flores. Informações: 3184-0900.



Show da Luna

Está em cartaz até o dia 7 de fevereiro no Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, o Show da Luna, direto do desenho animado. O espaço é gratuito e foi montado para as crianças vivenciarem o que veem nas telinhas, com lupas, uma estrutura para elas entenderem os sons que alguns animais fazem, um foguete gigante e outras brincadeiras. Visitação às sextas às 17h, 18h, 19h e 20h; sábado e domingo às 14h, 15h, 16h e 17h. O preço é de R$ 20 por 15 minutos e R$ 1 por minuto adicional.