Agenda Cultural

Cinema

O Cine Chaparral, projeto do Sesc Osasco que remonta os cinemas drive-ins dos anos 50 e 60, deste mês acontece na sexta-feira, 27, às 20h30, com a exibição do filme Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, do aclamado diretor Steven Spilberg. O longa traz a história inicial de Indiana Jones. O Sesc Osasco fica na avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, no Jardim das Flores. Outras informações: 3184-0900.

Maiara e Maraisa

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa se apresenta no Rancho da Hípica, em Carapicuíba, no próximo dia 5 de fevereiro, às 20h. Os ingressos custam de R$ 55 a R$ 145 e podem ser adquiridos no site www.totalacesso.com.br ou nas lojas Calçados Sérgio de Carapicuíba, Cotia e Embu das Artes. Em Barueri, as vendas acontecem na Via Boutique. O Rancho fica na rua Deputado Emílio Carlos, 1015, no Centro. Outras informações: 4181-1113 ou 94809-2717.



Música

No próximo dia 11, o Simple Pub Music, em Carapicuíba, apresenta show da banda carioca Medulla, um dos nomes do rock independente do país. Também se apresentam a Versares, Verdan, Civilhans e Stereo Head. O Medulla apresenta as músicas do novo álbum Deus e o Átomo. Os ingressos estão à venda no site www.clubedoingresso.com/medulla e custam entre R$ 15 e R$ 30, o primeiro lote. O local fica na avenida Inocêncio Seráfico, 2030. Mais informações: 4386-7219.