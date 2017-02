Agenda Cultural

Sertanejo

Nesta sexta-feira, 3, o Rancho da Hípica, em Carapicuíba, apresenta o show de Delluka Vieira, cantor de música sertaneja, a partir das 22h. A entrada é gratuita para mulheres até 0h, R$ 10 após, e para os homens o valor é de R$ 20. O artista traz as músicas do seu disco Não Vai Ter Volta, como “Minha Pequena” e “Deixa eu Voar”, além da faixa-título. O Rancho da Hípica fica na avenida Deputado Emílio Carlos, 1015, na Vila Caldas. Outras informações: 4181-1113.

The Smiths

Nesta sexta-feira, 3, a partir das 20h, a banda Panic apresenta seu cover de um dos maiores grupos do pós-punk oitentista, o The Smiths, no Simple Pub Music. No repertório, músicas como “Ask”, “Panic”, “There is a Light Never Goes Out”, “Bigmouth Strikes Again”, “How Soon is now”, entre outras. A entrada custa R$ 10 e o evento vai até as 4h. O local fica na avenida Inocêncio Seráfico, 2030, em frente ao Habib´s. Informações: 4386-7219.



Curso de Teatro

O Sesi Osasco está com inscrições abertas para os Cursos de Iniciação Teatral oferecidos nos Núcleos de Artes Cênicas (NAC). Os cursos são gratuitos e semestrais para maiores de 18 anos. Os interessados devem procurar a Secretaria Única da unidade mais próxima com documentos como RG, CPF e comprovante de residência. O teatro do Sesi Osasco fica na rua Calixto Barbieri, 280, esquina com a avenida Getúlio Vargas, s/n, no Jardim Piratininga. Informações: 3602-6205.