No domingo de Páscoa, 16, o Parque Shopping Barueri recebe a peça O Sumiço dos Ovos de Páscoa, às 15h, no Espaço Pintando o Sete, no Piso L2. No espetáculo, um casal de coelhos conta com a ajuda do público para solucionar o mistério dos ovos que sumiram.