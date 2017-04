No processo de delação da empreiteira Odebrecht, homologado pelo STF, três executivos informaram que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, recebeu (PSDB) R$ 10,3 milhões da empreiteira durante as campanhas de 2010 e 2014

Os recursos teriam sido repassados via caixa dois e o responsável por receber os montantes em nome do governador era o cunhado de Alckmin, que nega as acusações.