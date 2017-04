Alexandre Bussab deixa a Secretaria de Indústria e Comércio de Osasco

O dentista Alexandre Bussab pediu exoneração do cargo de secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento de Osasco nesta terça-feira, 18. É a primeira baixa no secretariado do prefeito Rogério Lins (PTN), que tem pouco mais de 100 dias.

O líder do prefeito na Câmara, Ribamar Silva, que é do mesmo partido de Bussab, o PRP, comentou a saída de Bussab em entrevista ao portal QG Notícias. Ele disse que o ex-secretário “foi um secretário muito determinado, mas era muito apressado em suas ideias para botá-las em prática”.

Como exemplo, citou a colocação de sanitários moveis nas feiras livres. “É uma grande ideia mas para botar em prática havia necessidade do gasto de todo o orçamento da pasta. Teria que ser implantado em parceria com empresas”, disse.