Altamiro Borges: Valdemiro garfa R$ 8 milhões com “tragédias”

A exploração abjeta da fé dos brasileiros – que não tem nada a ver com a arraigada religiosidade popular, que deve ser sempre respeitada – dá muito dinheiro. Que o diga o “pastor” Valdemiro Santiago, o chefão da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Na semana retrasada, ele levou várias facadas no pescoço durante um culto em São Paulo. Com a camisa ensanguentada, ele passou a pedir aos fiéis a módica contribuição de R$ 8 milhões para pagar um mês de aluguel do seu programa de televisão.

Já na semana passada, ele foi vítima de outra “tragédia”. Já recuperado das facadas, a lancha em que o pastor curtia a vida em uma luxuosa praia do litoral paulista foi à deriva e ele foi “milagrosamente” resgatado após quase 15 horas no mar.

Estes dois incidentes devem ter sido muito traumáticos para Valdemiro Santiago, mas serviram ao menos para resolver seus problemas financeiros imediatos. Eles foram quase uma benção divina.

Em duas semanas de intensa exposição midiática, o “pastor” conseguiu superar a meta de arrecadação e atraiu novos crentes para seus cultos – que andavam meio esvaziados. Nem os comentários céticos e irreverentes de alguns internautas, que estranharam a ausência das marcas da facada no seu pescoço, foram capazes de reduzir a crença dos fiéis.