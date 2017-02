Álvaro Ferreira da Costa: Estamos na luta contra as Reformas Trabalhista e da Previdência

Artigo fala da mobilização sindical contra as reformas do governo de Michel Temer (PMDB)

Álvaro Ferreira da Costa: Estamos na luta contra as Reformas Trabalhista e...

Desde 2016, todo o movimento sindical está se mobilizando contra as propostas apresentadas pelo governo de Michel Temer. E, infelizmente, a cada dia, continuamos nos deparando com uma nova atrocidade e mais um ataque aos direitos dos trabalhadores!

A Reforma da Previdência, por exemplo, já está em trâmite e mira um benefício essencial para todos os trabalhadores: a aposentadoria. Se aprovada, a maioria dos brasileiros nunca chegará a solicitar a aposentadoria e morrerá sem ter acesso ao que é seu por direito e por anos de contribuição. A idade mínima será de 65 anos e o tempo de contribuição mínimo, para aposentadoria proporcional, de 25 anos.

Estamos mobilizados também contra a Reforma Trabalhista, que visa a precarização de diversos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como férias, jornada de trabalho, banco de horas e muito mais!

O atual governo, extremamente conservador de Michel Temer, quer tirar nossos direitos, mas não vamos aceitar, sem luta, o que tentam nos empurrar goela abaixo! Juntos, vamos nos mobilizar cada dia mais para defender nossos direitos!

Todo sindicato é mais forte quando a categoria luta junto! Por isso, contamos com o apoio de toda a família gráfica nas batalhas do dia a dia, de porta de fábrica, e nas lutas de todo o movimento sindical em defesa de todos os trabalhadores.

Não será um ano fácil, mas vamos, juntos, lutar com todas as nossas forças para enfrentar os novos desafios! Precisamos de união e mobilização para passar por cima de todos os obstáculos colocados à nossa frente! Contamos com vocês!