Amaro Pereira: Em um cenário desfavorável ao trabalhador, parceria entre Sindicato e categoria é essencial  

Todos os anos, o Sindicato dos Vigilantes de Barueri realiza uma série de atividades, como reuniões, assembleias, entre outros atos, com o objetivo de incentivar discussões com os trabalhadores sobre os principais pontos das campanhas salariais, ouvir suas dúvidas e insatisfações, além destas ocasiões servirem como instrumentos de preparação para as negociações coletivas com o patronal.

Tudo isso com o único objetivo de, incondicionalmente, lutar para assegurar direitos ao trabalhador, como salários justos e condições dignas de trabalho, além do respeito às normas da convenção coletiva. Entretanto, o que a nossa diretoria vem percebendo há um tempo é que os trabalhadores em geral não vêm participando dessa trajetória de lutas com afinco. Nesse sentido, fica ainda mais difícil avançar e conquistar resultados satisfatórios.

Cada ano que passa, as campanhas salariais se tornam mais difíceis. Além disso, em um tempo de retrocesso e ameaças de perdas de direitos sociais, a cooperação entre nossa diretoria e categoria faz-se fundamental. A entidade sozinha não tem condições de transformar a realidade e vencer desafios.

Com isso, apenas com união e disposição estaremos preparados para buscar soluções eficazes e trilhar um caminho pleno de vitórias para a categoria. Portanto, trabalhador, você é o Sindicato e pode fazer a diferença! Junte-se a nós!