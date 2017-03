A Via Expressa no Centro de Itapevi foi isolada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 23, devido a uma ameaça de bomba. Um artefato com suspeita de ser explosivo foi encontrado próximo à estação Itapevi da CPTM.

Até a publicação desta nota a polícia aguardava a chegada de uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especial (GATE) para verificar se o item é mesmo explosivo e como desarmá-lo ou detoná-lo sem causar riscos.