Pelo quarto semestre seguido, o curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) é o mais concorrido do vestibular das Faculdades de Tecnologia do estado (Fatecs). O exame acontece no domingo, 8, com 64.633 inscritos.

O índice de candidato por vaga na Fatec Zona Leste, na capital, é de 15,88 candidatos por vaga. O mesmo curso aparece entre os dez mais procurados nas Fatecs São Paulo (15,19 c/v, à noite, e 14,30 c/v de manhã); Carapicuíba (12,33 c/v, à noite) e Mogi das Cruzes (11,03 c/v, à noite).

Três cursos do eixo Gestão de Negócios tiveram grande procura: Comércio Exterior (12,83 c/v), na Fatec Barueri; Marketing (12,54 c/v), na Fatec Sebrae; e Gestão Financeira (12,10 c/v), na Fatec Osasco.