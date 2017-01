Ao estilo Doria, Marcos Neves posa com a mão na massa em Mutirão de Limpeza

Na noite de quarta-feira, 4, o prefeito de Carapicuíba Marcos Neves (PV) esteve no Calçadão no Centro da cidade, onde posou com vassoura na mão ao lado de garis durante o Mutirão de Limpeza. Essa foi uma das primeiras ações do parlamentar, empossado no dia 1º.

Com a hashtag #MarcosNevesTrabalhando, as imagens foram postadas no Facebook do político, dias após o prefeito da Capital joão Doria (PSDB) se vestir de gari. “O prefeito não pode ficar apenas no gabinete. Tem que participar”.

Redução de secretarias

A primeira ação de Marcos Neves (PV) à frente da Prefeitura de Carapicuíba foi a diminuição do número de secretarias na cidade. O anuncio foi feito durante a cerimônia de posse, no domingo, dia 1º.

O número de pastas teve redução de 20 para 15 secretarias (veja a lista completa aqui). Ele também prometeu enxugar a máquina pública, com economia no consumo de energia e água, por exemplo. “Carapicuíba é uma cidade pobre. Dá para comparar com uma família que sobrevive com o salário mínimo. É preciso economizar cada centavo”, disse.