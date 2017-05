Aplicativo do Detran.SP oferece simulado para prova da CNH

Todo mundo que vai tirar a carteira de habilitação pela primeira vez enfrenta a expectativa de não saber como se sairá na prova. Isso porque é comum que o nervosismo e a ansiedade tragam insegurança, mesmo que a pessoa tenha estudado bastante.

Agora, o aplicativo do Dentran.SP, que pode ser baixado na SP Serviços, loja gratuita de apps do Governo do Estado de São Paulo, oferece a opção de o usuário fazer pelo celular um simulado da prova para testar seus conhecimentos sobre o assunto.

Com isso, o cidadão tem a oportunidade de estudar pontos específicos e chegar na hora da prova mais tranquilo, ciente do que irá encontrar pela frente. Pelo app do Detran-SP é possível ainda consultar multas, pontos na carteira e situação dos veículos.

Desenvolvida pela Prodesp, empresa de Tecnologia da Informação do governo paulista, a SP Serviços reúne mais de 30 apps de 23 órgãos estaduais e está disponível gratuitamente para os sistemas iOS e Android.

Em uma única ferramenta, o usuário tem acesso aos serviços públicos através de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet). Além do Detran.SP, há informações sobre o Guia de Serviços e Achados e Perdidos, o Poupatempo Agendamento, Metrô, CPTM, Corpo de Bombeiros, Acessa SP, CDHU, parques estaduais, entre outros.