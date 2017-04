Após denúncia falsa de morte de bebê, Rogério Lins vai à maternidade acompanhar atendimento

Após uma denúncia falsa de morte de um bebê, mau atendimento e negligência na maternidade Amador Aguiar se espalhar nas redes sociais, a prefeitura de Osasco emitiu uma nota em que nega o caso relatado e diz que vai processar a autora do boato. Além disso, o prefeito Rogério Lins (PTN) esteve pessoalmente, na noite desta segunda-feira, 24, na maternidade para acompanhar o atendimento prestado no local.

“Além de ir pessoalmente ao local, de imediato determinei para que o caso fosse apurado na maior rigorosidade possível, pois o texto da denúncia também me indignou como pai”, afirmou o prefeito.

“Falamos com vários pais que aqui nós encontramos para verificarmos a qualidade do atendimento que é prestado aqui para as mães e os seus bebês”.

Vídeo divulgado na página de Lins no Facebook mostra ele dialogando com pais que elogiam o atendimento na maternidade.