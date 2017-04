“Mexeu com uma, mexeu com todas. Chega de assédio”. O deputado federal osasquense Valmir Prascidelli (PT-SP) se uniu à campanha de respeito e valorização dos direitos das mulheres, que teve forte repercussão após uma das figurinistas acusar o ator José Mayer de assédio. Nesta terça, ele admitiu a culpa e pediu desculpas publicamente.

Prascidelli destacou que todo ato de violência física ou verbal é condenado e todos devem se unir para acabar com esse retrocesso da nossa sociedade.

“Absurdo”

“É absurdo que ainda hoje existam atitudes machistas e desrespeitosas. Temos que valorizar, apoiar e empoderar as mulheres. Elas merecem todo nosso respeito, amor e valorização. Mexeu com uma mexeu com todas e com todos nós”.