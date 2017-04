Após manhã de trânsito caótico, Lins promete “muitos investimentos para melhorar fluidez”

Após uma manhã de trânsito caótico em diversos pontos de Osasco nesta sexta-feira, 7, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN) prometeu “muitos investimentos para que a gente possa melhorar a fluidez do trânsito”.

As declarações foram feitas durante transmissão ao vivo em sua página no Facebook na tarde desta sexta. “Nossa cidade receberá muitos investimentos para que a gente possa melhorar a fluidez do trânsito”, disse.

“Primeiro que nós vamos instalar 48 câmeras de vigilância na cidade, distribuídas em pontos estratégicos, que vão auxiliar nas ações do nosso corpo técnico, que vai gerenciar o trânsito na cidade; e vão contribuir com a segurança pública”.

Nova entrada

Além disso, estão em discussão junto a governo do estado um projeto de novos acessos da rodovia Castello Branco a Osasco, junto à CCR ViaOeste, que administra a rodovia.