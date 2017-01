Após retração no ano passado, Anfavea prevê recuperação

Após retração na produção e venda de veículos em 2016, as montadoras esperam que o mercado interno do setor comece a se recuperar em 2017. A estimativa da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), divulgada nesta quinta, 5, é que as vendas cresçam 4% em relação às 2,05 milhões de unidades comercializadas ao longo de 2016. Em 2016, o setor enfrentou queda de 20,2% nas vendas e 11,2% na produção.

Segundo a Anfavea, um dos fatores que deve contribuir para a melhora da situação são as exportações. No ano passado, as vendas para o exterior cresceram 24,7%. Para 2017, a entidade prevê a expansão de 7% nas exportações.

Com relação aos empregos, a estimativa é que o setor encerre 2017 em um patamar semelhante ao de 2016.

A indústria automotiva encerrou o ano passado com 9,3 mil vagas a menos. Além disso, cerca de 9 mil funcionários estão afastados, seja por meio do Programa de Proteção ao Emprego ou por suspensão do contrato de trabalho. (Com Agência Brasil)