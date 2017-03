Aposentado, cãozinho de guarda é homenageado por seus colegas de trabalho

A noite de quarta-feira, 29, foi marcada por homenagens ao rottweiler Conan, que se aposentou após 5 anos de trabalhos dedicados à Guarda Civil Municipal de Itapevi.

O evento reuniu cerca de 300 pessoas no Complexo Desportivo Educacional João Salvarani, e contou com a presença de outras guardas da região.

Conan foi aposentado compulsoriamente após seu oitavo aniversário, na sexta, 24. O animal agora vai ficar sob os cuidados do guarda Gilson Cândido Marcelino, que foi seu tratador na GCM.

“A corporação é privilegiada por ter o cão como melhor amigo do homem. Esse cachorro protege a vida dos agentes de segurança durante as operações em que participam juntos”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo.

Durante as homenagens, Conan teve o colete substituído por uma medalha pelos bons serviços prestados ao município.

O Chefe de Gabinete Luiz Lopes, que representou o prefeito Igor Soares, assinou o termo de doação do cão a Marcelino para que o agente pudesse levá-lo legalmente para casa.

Com os olhos marejados, o Marcelino enalteceu o companheiro. “Foram várias vezes em que participamos de operações e fomos atacados com facas e outros itens. Utilizávamos o Conan para imobilizar e nos ajudar na detenção destes criminosos. Sentirei falta dele no dia-a-dia de trabalho, mas feliz porque todos os dias quando eu chegar em casa terei o carinho dele a minha espera”, disse.

O assistente fiscal Roberto Alexandre, 43, gostou da iniciativa. “Eu me sinto seguro sempre que participo de eventos e vejo que a presença da GCM e dos cães oferece mais tranquilidade para nossas famílias”, disse.

A opinião é compartilhada pela dona de casa Josélia Silva, 37. “Minhas filhas adoram a presença dos cães. Sei que eles são amigáveis, mas também eficientes ao localizar drogas, farejar corpos e também deter quem comete crimes”, afirmou.

Representantes das Guardas Municipais de Jundiaí, Vargem Grande Paulista, Jandira e Cotia também prestigiaram o evento, além da Defesa Civil de Itapevi.

Rotina e Treinamento

O nome de registro de Conan é na verdade Tarzan Kennel Kristal. O rottweiler de 38 quilos nasceu em 24 de março de 2009. Conan foi doado.

“A pessoa que fez a doação tinha um casal macho e fêmea, porém teve alguns problemas com o Conan porque ele era muito agitado e achou por bem doar ao nosso Canil”, contou o responsável pelo Canil da GCM de Itapevi, subinspetor José Carlos Batista dos Santos.

Conan come, em média, 600 gramas de ração por dia, segundo o veterinário Eduardo Motta Rosetti, do Canil da Guarda.

Ao longo desses cinco anos, Conan já atuou em diversas abordagens, reintegrações de área, manifestações e grandes eventos esportivos.

Os cães iniciam o treinamento pelos comandos básicos. Na sequência, treinam abordagem sem e com reação do indivíduo em diversas situações.

Conan foi treinado especificamente para realizar a guarda e a proteção, ou seja, seu foco de treinamento foi a abordagem de pessoas, bem como a imobilização, se necessário com mordida. Os tratadores avaliam que Conan é um cão bem controlado e amigável.

“Mas, quando preciso, ele é bem hostil”, diz Santos.

Além de colaborar no patrulhamento preventivo, a presença de cães na Guarda aumenta a socialização da corporação com os cidadãos.

Substituto

A GCM agora procura um substituto para Conan. A corporação conta ainda com os cães Asco (pastor belga de malinois, de 5 anos), Black (labrador, de 4 anos), Colt (pastor alemão cinza, de 5 anos), Drako (pastor belga de malinois, de 6 anos), Kratos (pastor alemão cinza, de 3 anos) e Killer (pastor belga de malinois de 1 ano).

Esses cães desenvolvem o trabalho de guarda e proteção, faro de entorpecentes e agility (cão que pula obstáculos em apresentações).

O Canil foi inaugurado em 29 de outubro de 2009. Atualmente conta com um efetivo de dois subinspetores, 8 guardas e 3 viaturas adaptadas para os cães.

A GCM já aposentou os pastores alemães Laila e Dama; os rottweilers Dexter, Lion e Taurus e o labrador Brau.