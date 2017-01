Apreensivo, motorista de Uber aguarda regulamentação em Osasco

Há três meses trabalhando para Uber, o motorista Sérgio Gonçalves de Souza, 56, e morador de Osasco redobra a atenção toda vez que recebe uma corrida. “Eu verifico se o passageiro não está perto de algum ponto de táxi e sempre peço para ir no banco da frente. Certa vez uma moça reclamou do serviço e eu expliquei que era devido as ameaças dos taxistas”, contou.

“Nunca aconteceu nada comigo porque eu sou cauteloso, mas tenho amigos que já tiveram o carro danificado por taxista. Se acontece algo, o prejuízo é todo nosso. Com certeza vai melhorar se regulamentar, nada clandestino é bom.”, destacou.

Já iniciaram as movimentações para regulamentação do Uber em Osasco. Na semana o prefeito Rogério Lins (PTN) se reuniu com representantes do serviço e hoje conversou com os taxistas, que aprovam a regularização, mas com restrições ao número de veículos.

De acordo com um interlocutor do prefeito que participou da reunião, teve resultados “positivos”.