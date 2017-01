Apresentação de Bocato e DJ Cia une jazz e hip hop

No Sesc// Teatro e música na programação de janeiro

O Sesc Osasco traz, durante o mês de janeiro, uma série de atrações para diversos gostos. Um dos destaques é a apresentação do trompetista Bocato e DJ Cia, no dia 21, sábado, às 20h.

No show, eles exploram os encontros entre o hip hop e o jazz. O turntablism e a música instrumental construída a partir do livre diálogo entre os músicos revelam uma importante conexão entre dois gêneros: a improvisação. Ingressos de R$ 6 a R$ 20.

Antes, neste sábado, 13, tem show do grupo Serial Funkers, representante da nova safra do soul brasileiro. Ingressos de R$ 6 a R$ 20. Domingo, 14, às 17h, a atração gratuita é o espetáculo circense Circo de Dois.

No dia 20, às 20h, se apresentam Edwin Pitre & Son Caribe. A banda reúne um panorama das sonoridades do Brasil e sua trajetória pelo continente latino-americano em uma fusão de estilos como samba-rock, son cubano e o merengue. Ingressos de R$ 6 a R$ 20.

A MPB com a cantora Mariene de Castro é outro destaque da programação musical do Sesc Osasco, no dia 28, sábado, às 20h, em apresentação junto a Marco Lobo e Rafael Vernet.

