As Olívias apresentam Riso Nervoso no Sesi Osasco

O teatro do Sesi Osasco recebe a peça Riso Nervoso, do grupo de comédia As Olívias, neste sábado e domingo, 22 e 23 de abril, respectivamente, às 20h e às 19h. A entrada é gratuita.

No palco, cinco atores dão vida a mais de 50 personagens, em cinco pequenas narrativas cômicas em que os protagonistas são levados a situações limites e absurdas por conta de suas neuroses.

Em sua visão da sociedade contemporânea e das angústias pós-modernas, o grupo fala sobre coisas que nos tiram do sério no dia a dia – a relação das pessoas com burocracia e instituições, a competitividade, o hábito de reclamar de tudo e de se comparar constantemente com os outros, a conectividade, ter filhos, atender padrões de beleza e de comportamento – num recorte irônico e questionador do cotidiano, sem deixar de lado a alegria e a esperança num mundo mais humano.

Riso Nervoso – As Olívias

Sábado, 22, às 20h; domingo, 23, às 19h

Sesi Osasco: Av. Getúlio Vargas, 401, Jd. Piratininga

Grátis

Mais informações: www.sesisp.org.br