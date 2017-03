Assaltante é baleado na cabeça no terminal Vila Yara

Por volta das 13h desta quarta-feira, 15, no terminal da Vila Yara, em Osasco, uma tentativa de assalto acabou com o suspeito baleado na cabeça pela polícia militar.

De acordo com testemunhas, uma usuária do transporte público quase foi assaltada por um grupo na passarela de acesso ao terminal.

Acionada, a polícia trocou tiros e um dos suspeitos foi atingido na cabeça, enquanto os outros fugiram.

No sábado passado, um assaltante foi baleado e morreu no local. Segundo um policial, a ação dos assaltantes estava sendo feita na divida de Osasco com São Paulo.

Até o momento a polícia já localizou cinco vítimas das ações desses criminosos.

Segundo caso em uma semana

Em menos de uma semana, esse é o segundo caso de tiroteio no terminal. No sábado da semana passada, um outro assaltante levou um tiro após tentar assaltar uma pessoa.