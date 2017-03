Após sete anos, o piscinão do Rochdale volta a passar por uma limpeza, iniciada este mês, por meio de parceria entre a prefeitura e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do governo do estado.

De acordo com a prefeitura, são removidas por dia cerca de 130 toneladas de entulho, lixo e lama. “Até carros enterrados ali já foram removidos”, declarou o prefeito Rogério Lins (PTN).

“Certamente nos próximos 50, 55 dias, vamos ter 100% do piscinão do Rochdale limpo. Muitas pessoas não vão nem reconhecer [o local]”, complementou o prefeito.