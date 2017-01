Atenção para o vencimento do IPTU

Aumento// Em Osasco, imposto subiu 6,5%

A prefeitura de Osasco iniciou o envio dos carnês do IPTU, que subiu 6,5% este ano. O vencimento está previsto para dia 26 aos mil maiores contribuintes da cidade e para quem optou pelo débito automático em conta bancária. Já o vencimento para os munícipes do Centro é em 10 de fevereiro e dos bairros, 21 de março.

As datas valem para pagamentos à vista, que terão 5% de desconto. Os moradores que optarem pelo pagamento parcelado, podem fazê-lo em dez vezes. O contribuinte poderá imprimir a segunda via do carnê no site www.sf.osasco.sp.gov.br/financas.

Em Cotia, 1ª parcela vence dia 20

Em Cotia, a primeira parcela do IPTU vence no dia 20 de janeiro e o contribuinte que quitar à vista ganha 10% de desconto. O munícipe que parcelar, poderá fazer em 12 vezes, com vencimento sempre no dia 20.

A cidade possui cerca de 88.370 contribuintes. Mais informações: www.cotia.sp.gov.br.

Vencimento é adiado em Itapevi

Em Itapevi, a Prefeitura adiou para março o vencimento do IPTU e agora o pagamento único ou da primeira de até dez parcelas deve ser realizado até dia 7 de março. Mais de 48 mil domicílios receberão o talão do imposto em toda a cidade.