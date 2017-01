A Atento, provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO), anuncia nesta semana 874 novas oportunidades de trabalho.

As vagas são para os cargos de operador de telemarketing, posição que não exige experiência anterior.

Ao todo, são 585 nas vagas na capital paulista, 30 em Ribeirão Preto, 95 em Santos, 25 em Santo André e 139 em São Bernardo do Campo.

Para a posição, a empresa busca candidatos com segundo grau completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação.

Como benefícios, são oferecidos salário compatível com o mercado, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial, além de todos os benefícios CLT.

Além disso, a Atento conta com parcerias com instituições de ensino em todo País, com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

Os interessados devem enviar, até 05 de fevereiro, currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone com DDD para recrutamento@atento.com.br.

Mais informações podem ser levantadas por meio do telefone 0800 771 4014. Vale destacar que as oportunidades são válidas apenas para residentes no município referente à vaga.

Carreira na Atento

A Atento destaca-se como o principal fornecedor de serviços e soluções de relacionamento com o cliente na América Latina e está entre os três primeiros em todo o mundo.

Conta hoje com mais de 150 mil funcionários, sendo mais de 70 mil somente no Brasil, país em que é considerada uma das maiores empregadoras.

O profissional que ingressa na Atento como operador, por exemplo, pode se candidatar para oportunidades em áreas como administrativa, recursos humanos, TI, entre outras.