O aterro sanitário de Osasco foi fechado nesta terça-feira, 18, pela Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) por falta de condições ambientais para armazenamento do lixo. O local recebia 800 toneladas por dia.

O aterro tinha 26 anos e desde 2008 é administrado por uma parceria público privada, pela Eco Osasco. A área foi lacrada e nenhum caminhão pode entrar.

O secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou os motivos para o fechamento do aterro: “Primeiro lugar, risco à saúde, disposição de aterro irregular compromete o lençol freático, o solo, mas nesse caso em especial, um risco ainda maior, que é o risco de desmoronamento desse aterro, do lixo que está aqui exposto, desmoronamento em cima dos barracos que deveriam ter sido retirados e não foram”, afirmou, à TV Globo.

A prefeitura diz que está tomando as medidas cabíveis para a reabertura do aterro. Uma delas pode ser a contratação de um aterro particular, que custaria cerca de R$ 5 milhões por mês ao município. A Eco Osasco ainda não se manifestou.