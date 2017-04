Atleta de Cotia conquista vaga no Mundial de ParaTaekwondo e Jogos Paralímpicos de 2020

Atleta de Cotia conquista vaga no Mundial de ParaTaekwondo e Jogos...

Suelen Rutz, 34, garantiu a vaga no Campeonato Mundial de ParaTaekwondo, que será realizado em outubro, em Londres, e nos Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio. Suelen é atleta da Academia Municipal de Lutas de Cotia.

A paratleta irá disputar ainda o Campeonato Paulista e o Brasileiro, respectivamente em junho e julho, na categoria K44 (falta do antebraço), de até 57kg.

A paratleta mantém uma rotina de treinos duas vezes na semana, em dois períodos. “Sempre pratiquei esportes desde criança, mas tinha muita dificuldade de me adaptar, até tentei o vôlei sentado, mas não gostei. Com o taekwondo foi amor à primeira aula. Por usar bastante a perna me adaptei fácil e percebi que teria chances de competir”, explicou Suelen.

A atleta começou a treinar em 2014, mas por conta da gravidez do segundo filho se afastou do esporte. Retornou às aulas no ano passado quando os dois filhos, Maria, 8 anos, e Arthur, 5, quiseram praticar artes marciais e ela os apresentou ao Taekwondo.

Suelen é faixa vermelha ponta preta e se prepara também para o exame de graduação em faixa preta, posição que permite aos atletas dar aulas.