Audax tenta afastar perigo de rebaixamento

O Osasco Audax recebe o São Bento neste sábado, às 18h30, no Rochdale, tentando afastar o perigo de rebaixamento à Série A2 do Campeonato Paulista. Os ingressos podem ser trocados por duas garrafas pet, na porta do estádio.

O clube faz uma das quatro piores campanhas da competição, que rebaixa duas equipes. Em oito jogos, conquistou apenas sete pontos. São duas vitórias, um empate e cinco derrotas, a última jogando em casa, por 2 x 1, para o Red Bull, no último sábado, 11.

Série D

A CBF divulgou a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. O Osasco Audax estreia dia 21 de maio, contra o Itumbiara/GO, fora de casa. Na primeira fase o clube também vai enfrentar Portuguesa/RJ (28/5, em casa) e URT-MG (04/06, em casa).