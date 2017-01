No último jogo-treino realizado antes da estreia no Campeonato Paulista, o Osasco Audax venceu a Ponte Preta, na quarta-feira, 25, por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os gols foram marcados por Denilson e Matheus Vargas. O clube osasquense estreia no Paulistão dia 5, às 17h, contra o São Paulo, na Arena Barueri.