No Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o Audax/Unip recebe a Ponte Preta, neste domingo, 23, às 15h, no estádio do Rochdale. Já o Corinthians/Audax vai à Vila Belmiro encarar o Santos, no mesmo dia e hora. As partidas são válidas pela terceira rodada da competição. Os dois times que levam Audax no nome venceram as duas primeiras rodadas.