Autor de tentativa de homicídio é encontrado graças a mensagem com sangue da vítima

"Fabiano que atirou", escreveu a vítima com o próprio sangue no vidro do carro

Após três meses foragido, um motorista do Uber que atirou em um taxista em Carapicuíba foi preso.

O caso aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado, e foi solucionado graças à mensagem deixada pela vítima no vidro do carro com o próprio sangue, de acordo com informações do jornal Diário da Região. “Fabiano que atirou”, escreveu.

A equipe de investigação do 1º DP de Carapicuíba iniciou as buscas pelo suspeito a partir do que estava escrito com sangue no vidro do carro. O suspeito foi identificado, localizado e segue preso.

De acordo com a polícia, o autor da tentativa de homicídio estava vivendo com documentos falsos em Cabreúva, no interior de São Paulo, e confessou o crime.

O caso

No dia 27 de dezembro de 2016, após ser abordado por um motorista do Uber, com quem já tinha uma briga, o taxista desceu do carro atirando. A vítima segue internada e, apesar de não correr risco de vida, perdeu a visão de um olho, os dentes e sofreu danos com sequela na cabeça.