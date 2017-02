Barueri abre inscrições para oficinas culturais

Nesta quinta, 2, iniciam as inscrições para as oficinas de artes, oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. São aulas de balé, jazz, danças brasileiras, contemporânea, street dance, teatro, desenho e pintura, mangá e caricatura, pintura em tela, violão popular, canto coral, cavaquinho, trompete, trombone, banda musical e musicalização infantil.

As inscrições podem ser feitas pela internet ou pessoalmente até o dia 15 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h no Ganha Tempo, Teatro de Barueri, bibliotecas municipais onde serão realizadas as oficinas, Centro de Eventos e na Secretaria de Cultura e Turismo. Para mais informações ligue: 4198-0972.

É necessário levar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4 para cada curso. Para as oficinas de dança e teatro é obrigatória a apresentação de atestado médico (original e cópia).

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Haverá lista de espera para ingresso posterior ou formação de novas turmas. Já as vagas remanescentes terão inscrições abertas nos dias 16 a 17 de fevereiro. Também são oferecidas aulas de zumba fitness e ritmos para pessoas entre 14 e 60 anos.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, a arte melhora o senso de comunicação. “A criança acaba conhecendo melhor o seu corpo, passa a ter melhor equilíbrio motor e melhor desenvolvimento cognitivo, que é captar as informações ao redor e devolvê-las para a sociedade em forma de arte, esporte ou conhecimento”, explicou.