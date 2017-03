Barueri passa a cobrar taxa de iluminação pública a partir de abril

Para subsidiar a iluminação pública, Barueri vai cobrar uma contribuição na conta de luz, a partir de abril, com base na Emenda Constitucional 39 de 2002, que criou a Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação (Cosip).

Desde 2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), determinou que a iluminação pública é responsabilidade dos municípios.

O valor arrecadado com a Cosip é integralmente destinado ao custeio e à modernização do sistema de iluminação pública da cidade, permitindo a implantação de lâmpadas de LED, monitoramento eficaz de lâmpadas queimadas e diminuição do consumo de energia com melhorias nos pontos de iluminação.

O custo da Cosip é proporcional ao consumo de energia, ou seja, pequenos consumidores pagarão menos que os demais. Estão isentas do pagamento, ligações classificadas como “Baixa Renda” que consumirem até 220 kWh por mês, e ligações residenciais que consumirem até 80 kWh por mês.