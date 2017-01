Base sem guardas assusta comerciantes

Carapicuíba // Guarda Municipal no bairro Cidade Ariston está fechada e não presta serviços desde o começo do ano; prefeitura não se manifesta

Desde o dia 1º de janeiro, a base da Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba, no bairro Cidade Ariston, está fechado, sem nenhum guarda prestando serviço de segurança no local. A denúncia tem sido feita por moradores e, principalmente, comerciantes da avenida Comendador Dante Carraro, onde fica localizado o posto policial. Eles temem assaltos.

De acordo com o comerciante José Francisco da Silva, dono de uma loja de roupas em frente ao local, a segurança tem sido afetada. “O bairro não é muito seguro, já tiveram lojas assaltadas nesse período”, conta. “Essa semana colocaram fogo em pneus no quintal aqui do lado, fizeram uma bagunça e não tinha nenhum policial pra conter”.

A base da GCM fica em uma rotatória que dá acesso ao bairro, ao Centro da cidade e à divisa com o município vizinho, Barueri. A região é um polo comercial afastado do Centro, com bancos, supermercados, lojas de roupas, açougues, oficinas mecânicas, padarias e outros serviços.

Silva conta que tem se reunido com outros comerciantes para buscar respostas na prefeitura, mas até agora não obtiveram nenhuma posição. Procurada pela reportagem, a Prefeitura não respondeu às solicitações até o fechamento desta edição.