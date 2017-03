Big X Picanha lança nova categoria de produtos

O Big X Picanha, uma das principais redes de pratos e lanches do país, está com uma nova categoria de produtos no cardápio permanente.

Com uma promoção diferente a cada três meses, a proposta é oferecer opções saborosas e diferenciadas a preços mais acessíveis, nas versões de um, dois ou três hambúrgueres de 110 gramas.

O primeiro lanche será o Fries Burguer. Trata-se de uma combinação de hambúrguer com queijo cheddar, batata frita, cebola e molhos que é bastante apreciada no exterior.

A partir de R$ 15,90

“Apostamos no sucesso dessa novidade, principalmente pelos combos com refrigerante (300 ml) e fritas (150 gramas), com preços de R$15,90; R$20,90 e R$25,90”, afirma Rita Poli, diretora de franquias da rede.

“O Big X Picanha é a primeira rede nacional a incluir esse item no menu. Estamos sempre alinhados com as tendências gastronômicas de outros países, buscamos referências interessantes”, completa.

O Big X Picanha soma hoje mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil, que vendem 150 mil lanches e 90 mil pratos mensalmente.