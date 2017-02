Bruna Furlan almoça com presidente da Argentina Mauricio Macri

A deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP) participou esta semana de almoço com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, no Palácio do Itamaraty, a convite do chanceler José Serra. O almoço fez parte da agenda oficial do chefe de Estado. Na comitiva do governo argentino estavam presentes os ministros das Relações Exteriores, Fazenda, Produção e Agroindústria, além dos governadores das províncias de Córdoba e Missiones. Em pauta na relação bilateral, o governo brasileiro reivindicou acesso dos exportadores de carne e produtores de açúcar ao mercado argentino.