Bruxão do Táxi é o novo presidente da Câmara de Itapevi

No domingo, 1, após a cerimônia de posse do prefeito Igor Soares (PTN), vice-prefeito Teco (PSD) e vereadores aconteceu a votação da mesa diretora da Câmara de Itapevi para o biênio 2017 / 2018.

Com voto aberto e apenas uma chapa na disputa, Anderson Cavanha, o Bruxão do Táxi (PR), foi eleito presidente da Câmara. A vice-presidência ficou com o professor Rafael Alan (PTN), Tininha (PSD) na primeira secretaria, Gordo Cardoso (PSDB) na segunda secretaria e Chambinho (PR) na terceira secretaria.

A primeira sessão ordinária deve ocorrer no dia 7 de fevereiro. Entretanto, os vereadores poderão ser convocados pelo prefeito para votar projetos em Sessão Extraordinária.