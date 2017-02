Bruxão do Táxi pede passarela sobre a linha férrea

Na sessão de terça, 14, o presidente e vereador da Câmara de Itapevi, Bruxão do Táxi (PR), solicitou a construção da passarela sobre a linha do trem, interligando os bairros Jardim Portela e Jardim Santa Rita. No requerimento, o parlamentar destaca que o equipamento diminuiria o trajeto dos munícipes.