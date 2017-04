Cabaña Osasco tem pratos especiais para o fim de semana de Páscoa

O consagrado restaurante Cabaña Osasco tem pratos especiais com peixes para esta Sexta-Feira Santa e domingo de Páscoa. São eles: filé de pintado e carré de tambaqui, salmão premium com legumes e arroz branco e legumes grelhados.

Para acompanhar, o Cabaña conta com uma bela carta de vinhos, com mais de mil garrafas de vários cantos do mundo.

O restaurante, que tem Certificado de Excelência TripAdvisor fica na Praça Duque de Caxias, 74 (próximo à tradicional Catedral Matriz de Santo Antonio), Centro de Osasco. Reservas: 4889-9889.