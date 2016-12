Caça Fantasmas: André Sacco renuncia e outros três vereadores presos pedem licença

Batista Comunidade (PTdoB), Josias da Juco (PSD) e Toniolo (PCdoB) são os parlamentares que pediram licença do cargo

Após as prisões decretadas de 14 vereadores de Osasco na Operação Caça Fantasmas na última semana, a sessão da Câmara desta quinta-feira, 15, deu posse a 10 dos 12 suplentes convocados para que o orçamento de 2017 seja votado.

O vereador André Sacco (PSDB) renunciou o mandato e o cargo ficou com a suplente Floriza Martins (PSDB). Outros três vereadores pediram licença definitiva. São eles: Batista Comunidade (PTdoB), Josias da Juco (PSD) e Toniolo (PCdoB).

Dois suplentes convocados declinaram da convocação: Aluísio Pinheiro (PT) e Mônica Veloso (PDT). Agora, o Presidente Interino Cláudio da Locadora deve convocar os próximos suplentes, que são: Nelson Matias da Silva, no lugar de Aluísio Pinheiro, e Jackson Luis Luvizotto, no lugar de Mônica Veloso. Os suplentes citados também podem declinar. Neste caso, a Casa convoca o próximo suplente da coligação e assim por diante.

Os demais suplentes convocados foram Diego Rainho (PSDB), Carlão da Habitação (PHS), Gilson Meneck, o Gilsão (PSC), Fumio Miazaki (PSD), Luiz da Locadora (PCdoB), Romeu Pepino, Willians da Farmácia e os vereadores eleitos Lúcia da Saúde (PDSC) e Pelé da Cândida (PSC).

Dos 14 parlamentares com prisão decretada, não foram convocados os suplentes do prefeito eleito, Rogério Lins (PTN), que já estava licenciado e tem a vaga ocupada por Professor Candal (PSB), e Karen Gaspar (PTdoB), que se licenciou por 30 dias, abrindo mão do mandato sem que haja tempo hábil para a convocação de suplente.