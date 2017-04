A Fundação Cafu promove, no próximo dia 29, um jogo beneficente que ajudará tanto a própria fundação quanto ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco. O amistoso Amigos do Cafu x Amigos de Osasco acontece às 10h, no Estádio do Rochdale, e será seguido de uma feijoada.

A partida vai reunir boleiros e celebridades, como Cafu, Denilson, Viola, Marcelo Marrom, Dexter e MC Gui.

Para os que querem assistir somente ao jogo, basta trocar o ingresso por 1 kg de alimento não perecível no Fundo Social de Solidariedade durante a semana, ou levar o alimento direto ao jogo e trocar pelo ingresso na portaria do estádio.

Quem quiser participar da feijoada (também beneficente) após o jogo, precisa comprar o ingresso que custa R$ 150,00. O ponto de venda fica na rua Narciso Sturlini, 78.

Todos os alimentos arrecadados na entrada do jogo serão revertidos ao FSS e o dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos para a feijoada, da qual Cafu e amigos participarão, será revertido à Fundação mantida pelo jogador.

O almoço será animado pelos grupos de samba e pagode “Chora Menino” e “Magia”, além do sertanejo Elton Martins.

PARTICIPANTES DA PARTIDA BENEFICENTE:

1. Cafu

2. Denilson Show

3. Amaral

4. Amoroso

5. Ivan Rocha

6. Fernando Baiano

7. Junior Lateral

8. Anderson Lima

9. Paulo Sergio

10. Ferreira

11. Rogério Lins (prefeito)

12. Elias Silvério (lutador)

13. Thomaz Costa (ator)

14. Ale Oilviera (Espn)

15. Marcelo Marrom (humorista)

16. Victor Sarro (humorista)

17. Rodrigo Capella (humorista)

18. Marco Cozzi (piloto)

19. Diego Freestyle

20. Dexter ( Cantor)

21. Mc Dede

22. Menor da Vg

23. Mc Kevin

24. Sergio (ex-goleiro)

25. Leonardo Miggiorin (ator)

26. Leo da Baixada

27. Mc Gui (funk)

28. Viola

29. Washington ex Palmeiras

30. Marcos Assunção

31. Dodô