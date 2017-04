Foi aprovada na Câmara de Osasco na sessão desta quinta-feira, 20, uma moção de repúdio ao jogo da Baleia Azul, que tem se espalhado pelas redes sociais e visa estimular os jovens ao suicídio.

O autor da moção, vereador Ricardo Silva (PRB), ressaltou que os pais devem ficar atentos às atividades dos filhos na internet. “A criança quer uma atenção e de repente, na correria do dia a dia, os pais acabam deixando essa atenção de lado, e as crianças acabam encontrando uma atenção na internet”, analisou.

“É, sim, obrigação do pai e da mãe sempre vistoriar o celular do filho, não permitir que o filho fique navegando na internet de porta fechada”, afirmou Ricardo Silva.

“Tome cuidado com seu filho, vigie seu filho, porque talvez, se você não estiver vigiando ele, ele vai estar sendo vigiado por outro, que tem más intenções”, completou o vereador autor da moção de repúdio ao jogo da Baleia Azul.

Pelé da Cândida

Chamou a atenção depoimento do vereador Pelé da Cândida (PSC) sobre as ameaças aos jovens na internet. Ele diz que a própria filha, de 15 anos, foi vítima de ameças. Ele contou ter percebido que a jovem estava com um comportamento diferente do habitual e descobriu que ela havia adicionado uma pessoa no Facebook se dizendo o cantor Luan Santana.

“Ela falou pra mim que a pessoa pressionava ela para tirar foto nua e dar uma quantia em dinheiro e chegou a ameaçá-la dizendo que, se ela deletasse, denunciasse, mataria ela e a família”.