Câmara de Osasco irá realizar sessões nos bairros

A Mesa Diretora da Câmara de Osasco, por intermédio do seu presidente, Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB) apresentou o projeto de resolução de número 07/2017, que cria a Câmara no Seu Bairro, para a realização de sessões públicas fora das dependências da Casa.

A ação tem como objetivo aproximar os moradores de Osasco da Casa de Leis, bem como dar voz às demandas da comunidade.

De acordo com o projeto, as sessões da “Câmara no Seu Bairro” serão compostas pelo expediente e pela tribuna livre. Nessas sessões cada vereador poderá falar por até cinco minutos. Os moradores também poderão se inscrever para falar por até 10 minutos.

No uso da tribuna, os moradores poderão abordar assuntos de interesse local, bem como apresentar propostas e sugestões para o bairro.

Caso o número de moradores interessados em utilizar a tribuna ultrapasse os sessenta minutos de duração da tribuna livre, haverá sorteio para a definição dos oradores.

“Eu tenho a concepção de que, pela dimensão da nossa cidade, a participação da população é pequena e com a Câmara nos bairros podemos ampliar a participação da população, que ainda poderá utilizar a tribuna e relatar os problemas encontrados nos serviços municipais”, destacou Lindoso.

O projeto tramita na Câmara Municipal, após sua votação final será publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo) e deve entrar em ação no segundo semestre desse ano.